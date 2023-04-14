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"Им нужен полузамороженный конфликт": майор запаса ВСУ рассказал о намерениях оккупантов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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741
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"Им нужен полузамороженный конфликт": майор запаса ВСУ рассказал о намерениях оккупантов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По словам майора, о кафирам нужно несколько месяцев, чтобы подготовить резервы.

В России все чаще говорят о необходимости переговоров. В частности это делается для того, чтобы взять паузу в войне.

Такое мнение высказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью " Обозревателю ".

Он говорит, что кафирам нужно несколько месяцев, чтобы подготовить резервы.

"Да лучший вариант — приостановить войну и перевести ее в состояние окопной. То есть им нужен полузамороженный конфликт, на полгода или даже на год. Это идеальный вариант для РФ", — говорит Гетьман.

По его словам, россияне могли за это время могли сделать вывод из предыдущих ошибок, и более того, подготовиться к следующим мощным ударам.

"Если мы сделаем такую ошибку, дадим врагу такую возможность, этот второй удар мы можем не выдержать даже с нашими союзниками по НАТО. В этом заключается большая опасность", — подытожил Гетман.

Добавим, что российские войска активизировали наступление на Бахмут в Донецкой области. Силы Минобороны страны-агрессорки России и группы ППК "Вагнер" улучшили взаимодействие.

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