"Им нужно оружие здесь и сейчас": Моравецкий заявил, что Россия стремится захватить треть Украины

"Им нужно оружие здесь и сейчас": Моравецкий заявил, что Россия стремится захватить треть Украины

Он также призвал мир усилить санкционное давление на РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что российские войска достаточно быстро стремятся захватить треть территории в Украине, и Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом глава польского правительства рассказал CNN.

"Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Думаю, что украинские силы они попытаются оцепить довольно скоро – в частности на Донбассе. А затем, захватив треть территории в Украине, они (россияне – ред.) захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции", – рассказал Моравецкий.

В этом контексте он подчеркнул, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить сокрушительный набор санкций. Москва "боится долгосрочных санкций", отметил политик.

"Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", — добавил польский премьер.

Несмотря на то. что западные союзники уже ввели жесткие санкции против России, Моравецкий заявил, что цена российского рубля остается в основном стабильной. Это доказательство того, что "на данный момент Путин и его люди смогли изменить фискальную политику, монетарную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям... по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев".

"В течение следующих недель и следующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. Я не уверен, Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены. Наше общественное мнение устанет от этой войны", – сказал глава польского правительства.

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Моравецкий также подчеркнул, что пока "украинцы воюют с львиными сердцами", Западу необходимо срочно увеличить поставки оружия в страну, обратившись к США с прямым призывом "действовать быстро, пожалуйста, действуйте быстро, как они (Украина – ред.). Сражайтесь за наши ценности, наши общечеловеческие ценности".

"Мы должны помочь украинцам как можно быстрее защитить свою страну. Наши дни – это их часы, наши недели – их дни; им нужно оружие здесь и сейчас. Россия – большая страна, большая страна с большим количеством товаров, сырья, ресурсов. У них большая армия. Поэтому они могут снова и снова перегруппироваться и реорганизовываться", — подчеркнул премьер Польши.

Напомним, 30 марта по итогам встречи с Моравецким глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Польша готова предоставить государству еще большее гуманитарной, финансовой и политической поддержки.

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