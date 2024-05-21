"Им выгодно начать боевые действия" – эксперт об угрозе наступления РФ на Сумщине

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан говорит, что согласно логике ведения боевых действий границы Сумской, Черниговской и Харьковской областей давно должны были стать линией боевого столкновения. Почему до сих пор нет линии фронта – здесь много причин, от политических до военных.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По его словам, вся граница Украины с Россией должна быть – и, в конечном счете, будет линией фронта.

"Часть Черниговщины, граничащая с Брянской областью, часть Сумщины, граничащая с Брянской и Курской областями, и, конечно, Харьковщина, граничащая с Белгородской областью России. То есть около 100 километров фронта в районе Харьковщины растянутся до 500-600 км. Это может быть через день или год. Но все равно будет", - подчеркнул он.

Свитан отметил, что именно поэтому мы и строим фортификации, формируем линии обороны вдоль границ.

"Возможно, россияне пока боятся двигаться в районе Сумщины, потому что город Суджа расположен очень близко к границе, и он сразу попадет под удары нашей артиллерии, как только они начнут там двигаться. Они это понимают и просчитывают. В отличие от Белгорода, расположенного гораздо дальше от границы, его можно получить только далекими средствами поражения", - отметил эксперт.

Полковник ВСУ в запасе считает, что оккупационная армия России подготовится и начнет боевые действия.

"Им просто выгодно их начать – они нуждаются в растянувшейся линии фронта перед ударом по Донбассу. Они хотят уменьшить густоту наших войск на Донецком направлении, а механизм для этого один: растягивание линии боевого столкновения. Причем, речь идет не только о Сумщине, но и о любом участке", - резюмировал Роман Свитан.

Напомним, майор ВСУ рассказал, что оккупанты хотят превратить большие города в "серую зону".

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