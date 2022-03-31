"Имеем данные всех военных": украинская разведка призвала бойцов Беларуси отказаться от участия в войне

Украина никогда не была и не будет враждебна к белорусскому народу, подчеркнули в разведке.
Военная разведка Украины обратилась к военнослужащим вооруженных сил Беларуси с призывом отказаться от участия в агрессии России против государства. В противном случае разведка опубликует персональные данные белорусских военных и их родственников.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны 31 марта.
"Совершаемые ежедневно оккупантами преступления против мирного населения, в т. ч. против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с военной доблестью, офицерской честью и обязанностью перед вашим отечеством — Беларусью", — отметили в разведке.
В то же время там еще раз заверили, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует никаких агрессивных действий в отношении Беларуси.
"Также уверяем вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заранее проигрышную войну против Украины", – говорится в сообщении ГУР.
Там добавили, что надеются на благоразумие белорусских военных: "Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации".
Напомним, как сообщили 30 марта в Пентагоне, около 20% российских сил, двигавшихся в направлении Киева, изменили маршрут и отправились в Беларусь.
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