"Имеем дело с "больными людьми": Фейгин предположил, решится ли Путин на атаку Украины во время G20

Если Россия решится на массированный ракетный обстрел Украины во время саммита "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали в Индонезии, для кремлевского диктатора Владимира Путина это будет "самоубийственной эскалацией".

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"Я не думаю, что будет такое (массированные ракетные атаки – ред.) именно 15 -16 ноября", — считает Фейгин.

По его мнению, Украина имеет дело с "больными людьми" и сложно предсказать их действия. Однако массированный ракетный обстрел мирных украинских городов во время проведения саммита G20 был бы очень глупым поступком со стороны России.

Он также отметил, что ракетные обстрелы России имеют все более низкую интенсивность и эффективность.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

27 октября кремлевский диктатор Владимир Путин предположил, что может посетить саммит G20.

Однако уже 9 ноября стало известно, что глава Кремля на Бали не отправится.

На следующий день Дмитрий Песков заявил, что российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине именно в дни проведения саммита, поскольку в Кремле любят символические даты.

Недавно также стало известно, что мировые лидеры не будут участвовать в официальном общем фото во время встречи G20 на Бали из-за присутствия России на саммите.

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