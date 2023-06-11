"Имеем дело с террористами": оккупанты обстреливают людей во время эвакуации в Херсонской области — Гуменюк

Россияне после подтопления оттащили свои позиции вглубь Левобережья и снова усилили обстрелы.

Российские оккупанты после передислокации на левом берегу Херсонщины вновь усилили обстрелы по гражданским. Они сознательно атакуют людей при эвакуации.

Об этом рассказала в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в воскресенье, 11 июня.

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"Они устроили несколько линий обороны на разной глубине. Сейчас в результате поднятия воды на разных участках от 5 до 15 км вглубь левого берега им пришлось оттянуть свои позиции, отступить и занять свои рубежи. Они продолжают обстреливать правобережье, уже закрепившись на этих позициях. Пару дней у них была суета, они передислоцировались. Сейчас снова наблюдаем увеличение количества обстрелов. Вчера очень мощно обстреляли Херсон, именно район эвакуации, и продолжают обстреливать населенные пункты, которые принимают людей после эвакуации", — сообщила она.

Гуменюк призвала не допускать массовых скоплений и быть максимально осторожными при распространении какой-либо информации в социальных сетях, поскольку враг мониторит ситуацию.

"Где собираются люди, созданы хабы, они пытаются туда попасть своей артиллерией. Это снова подчеркивает, что мы имеем дело с террористом. Есть необходимость быть очень осторожными даже при эвакуации, не допускать скоплений людей. Конечно, они продолжают использовать и беспилотную разведку. Они обращают внимание на информацию в социальных сетях, где сообщается, где собираются люди, куда привозится гуманитарная помощь", — подчеркнула она.

Напомним, по данным МВД, из подконтрольной Украине Херсонщины удалось спасти более 2,6 тысяч человек. Эвакуация продолжается. 29 человек сейчас считаются пропавшими без вести. Такие данные рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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