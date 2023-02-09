"Имеем полное право": Данилов рассказал, из какого оружия Украина может уничтожать цели в России

В частности, Харьков обстреливается ракетами С-300 с территории РФ, поэтому Украина имеет полное право уничтожать эти системы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина имеет полное право уничтожать на территории России объекты, представляющие угрозу национальной безопасности государства.

Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью азербайджанскому изданию Report.

Данилов уточнил, что речь идет о применении оружия украинского производства.

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"Здесь речь не идет об использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России. Обладая оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать объекты, угрожающие нашей национальной безопасности", — подчеркнул чиновник.

Он также на примере Харькова объяснил необходимость уничтожения военных целей на территории РФ.

"Я приведу простой пример. Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, расположенные на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не с помощью оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое есть в нашем арсенале", – рассказал секретарь СНБО.

Напомним, в Пентагоне заявили, что передадут Украине дальнобойные ракеты GLSDB для освобождения территорий.

А 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил об обсуждении вопроса предоставления Украине дальнобойных ракет.

Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, заявил 9 февраля руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По оценкам российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, Запад отменил последнее табу для Украины – ограничение в ударах по территории РФ переданным им оружием.

Обстрел регионов 9 февраля: россияне выпустили ракеты по Черниговщине, есть погибшие и раненые

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