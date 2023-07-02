"Имеем продвижение на флангах": Череватый об успехах ВСУ на Бахмутском направлении

За сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения.

Вооруженные силы Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении, в частности, продолжается работа на флангах.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на Бахмутском направлении за сутки произошло 23 боевых столкновения.

"У нас есть продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага. После детального анализа и верификации мы предоставим детальные данные по территории, которую удалось освободить", — сказал он.

Череватый добавил, что, несмотря на прорыв ВСУ, враг продолжает оказывать сильное сопротивление.

За сутки украинским военным удалось ликвидировать 116 захватчиков, еще 119 ранили. Также уничтожены десятки единиц техники врага.

"За сутки 10 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении", — резюмировал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее Череватый сообщал, что оккупационная армия продолжает удерживать мощную группировку на Бахмутском направлении. Несмотря на это, "вагнеровцев" на этом там больше нет.

Аналитики Института изучения войны говорят, что военные операции вокруг Бахмута могут обернуться для российского командования либо риском на Херсонщине и Луганщине, либо отводом захватчиков с юга Украины.

Американский генерал Марк Милли убежден, что начатое Украиной летнее контрнаступление будет длительным и "очень кровавым".

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