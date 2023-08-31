"Имеем успех и закрепляемся": в Минобороны рассказали, где ВСУ смогли продвинуться

На фронте 31 августа продолжаются активные боевые действия. ВСУ успешно продвигаются на востоке и юге.

Украинские защитники имеют успехи на юге и на Бахмутском направлении, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

О ситуации на направлениях фронта 31 августа рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Восток

В настоящее время продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении. Там враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безуспешно.

"Наши защитники уничтожают врага и не дают реализовать его планы", – говорит Маляр.

Ситуация на восточном фронте / Фото: Deepstatemap

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андриевке. Есть определенные успехи, защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Юг

На южных направлениях идет наступательная операция украинских войск. По словам Анны Маляр, ВСУ имеют определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. В настоящее время защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на южном фронте / Фото: Deepstatemap

Север

Заместитель министра говорит, что враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы ("Брянск", "Курск" и "Белгород"). Эти вражеские войска имеют целью сковывать украинские силы и не допускать их переброски в районы активных боевых действий.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать населенные пункты с территории РФ и проводить диверсионно-разведывательную деятельность с нарушением Государственной границы Украины.

Напомним, ранее ТСН.ua собрали все самые яркие успехи украинских воинов на фронте, в частности, высадку десанта в Крыму и на левобережье Херсонщины. Детали о контрнаступлении 2023 года читайте в статье.

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