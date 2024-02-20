Имеет более 1300 поправок: члены оборонного комитета Рады рассказали об обновлении в проекте о мобилизации

В Раде предполагают, что на рассмотрение правок в комитете понадобится минимум неделю.

В закон о мобилизации подали более 1300 поправок, поэтому его рассмотрение парламентом на этой неделе, вероятно, не состоится.

Об этом Общественному рассказали члены комитета.

Депутат Европейской солидарности Ирина Фриз отметила, что 21 февраля завершится регистрация правок, после чего их еще предстоит рассмотреть в комитете.

"Свыше 1 тысячи правок – это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет возвести эту обширную (сравнительную – ред.) таблицу даже за один день, возможно, попробуют, тогда разбирательство может начаться 23 или 24 февраля, но, скорее всего, это будет начиная с 26 февраля. Но пока не будет готова эта таблица, говорить о том, какое количество правок, сколько нужно времени, чтобы их рассмотреть — 100% комитет не будет тормозить этот процесс", — сказала депутат.

Еще один член комитета безопасности народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев предположил, что на рассмотрение правок в комитете понадобится минимум неделю.

"Я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок, их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понимать, что будет меняться", — подчеркнул он.

Напомним, ранее член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал, как будет работать элетронный кабинет призывника.

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