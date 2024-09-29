Граждане США сами должны решать свое будущее, война в Украине не имеет никакого отношения к выборам.

Выборы в США исключительно вопрос внутренней политики Америки, и президент Украины Владимир Зеленский принципиально не вмешивается в дела независимых стран.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Общественное.

Он отметил, что возмущение членов Республиканской партии США после визита Зеленского на завод в Пенсильвании связано со "сложной президентской кампанией". Поэтому он призвал "сосредоточиться на фактах, а не на риторике, которую мы можем слышать".

"В отличие от некоторых наших политиков, для президента Зеленского всегда, с 2019 года, была принципиальной позиция невмешательства и отношения с уважением к любой уважающей нас независимой стране", — рассказал он.

Напомним, издание The Economist отметило, что Украина и Запад не должны признавать незаконные претензии России на оккупированные территории. Они должны сохранять стремление к воссоединению. Убедительное предотвращение дальнейшего продвижения России на поле боя поможет Украине продемонстрировать бесперспективность новых крупных наступлений противника.

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