Имеет ли Украина возможность провести наступление 2024 года: прогноз военного эксперта

Украина может пойти в контрнаступление 2024 года, если этому будут способствовать обстоятельства.

Об этом в эксклюзивном интервью tsn.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

"Могут ли у нас быть предпосылки для контрнаступательных действий? Да почему же нет! В 2023 году мы таки наступали. И я не считаю наше контрнаступление провальным... Он не достиг тех оперативных задач, которые были поставлены – прорваться, условно, к "Молочного лимана, там закрепиться и обвалить южный плацдарм. Но успех есть: 10 на 10 плацдарм в "линии Суровикина" мы прорубили", — говорит Черник.

В частности, лишь по одной артиллерии с мая по сентябрь прошлого года был поставлен абсолютный рекорд: истреблено более 3600 стволов.

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"Если делить на 72 – это полноценных 50 бригад. То есть это что-то немыслимое. А для того, чтобы мы снова перешли в режим атакующей стороны, нужно всего одно – оружия, оружия и еще раз оружия. О F-16 и ATACMS не говорил и не писал только ленивый, уже оскомина на языке, насколько нужно это оружие", - подчеркивает Черник.

По его словам, к концу лета вероятнее всего они уже наконец-то заработают.

Между тем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, если Европа хочет, чтобы наступил мир, она должна увеличить производство вооружения и запретить экспорт артиллерийских снарядов на другие континенты.

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