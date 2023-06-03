Имеет "памятное" фото возле Кремля: СБУ задержала действующего чиновника-коллаборанта Херсонской ОВА (фото)

После деоккупации Херсона он сначала "залег ко дну", а впоследствии снова устроился в местную ОВА.

Служба безопасности задержала еще одного коллаборанта, действующего чиновника Херсонской ОВО, который в период оккупации города работал на оккупантов. Поймали его в Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, во время временной оккупации города он добровольно согласился войти в созданный агрессором "Главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Там он был назначен "старшим экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз экспертно-криминалистического центра". \

Он занимался подготовкой так называемых "экспертиз финансовой деятельности предприятий", которые требовались для фабрикования дел против патриотически настроенных владельцев украинских компаний на захваченной части региона.

"Во время пребывания в рядах оккупационного органа вражеский приспешник ездил в москву на "курсы повышения квалификации". После освобождения областного центра фигурант сначала "залег на дно", а впоследствии снова устроился в местную ОВА", — сказано в сообщении.

СБУ поймала действующего должностного лица-коллаборанта Херсонской ОВА / Фото: СБУ

СБУ поймала действующего должностного лица-коллаборанта Херсонской ОВА / Фото: СБУ

СБУ поймала действующего должностного лица-коллаборанта Херсонской ОВА / Фото: СБУ

Во время обысков по адресу его проживания нашли:

распечатаны законы, приказы и инструкции МВС РФ по вопросам организации подготовки судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел России;

документы, подтверждающие его стажировку в Москве.

Ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о коллаборационной деятельности, добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Коллаборанту грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о своем "сотрудничестве с ФСБ".

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