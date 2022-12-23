Имеет политические амбиции: Пригожин пытается увеличить роль ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины

Пригожин заметно увеличивает влияние на руководство России, а также позволяет критиковать командование армии.

Финансист ПВК Вагнера Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях на территории Украины, чтобы утвердиться как центральная фигура российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине.

Кирби также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций Вагнера в Украине и что ЧВК в настоящее время насчитывает в Украине 50 тысяч человек — 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах.

Пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностей, которых им не хватает, говорят аналитики.

"Сообщения о снабжении Северной Кореей оружия российским военным через группу Вагнера могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которую российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. Пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций группы Вагнера в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь у Бахмута", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что Пригожин, вероятно, обладает политическими амбициями и стремится воспользоваться потребностью Кремля в более боеспособных силах для накопления влияния на ультранационалистический электорат, который он надеется использовать.

Напомним, наемники частной военной компании "Лига", входящей в состав ППК "Вагнер", прибыли в Беларусь, чтобы подготовить провокации. Они хотят обстрелять территорию Республики и обвинить в этом ВСУ.

Дело "Вагнера" ​​и Пригожина – в суде

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