"Имеет сирийский опыт": Арестович прокомментировал роль нового "смотрящего" в войне России против Украины

Советник главы ОП не уверен, что он станет полноценным командующим группировкой.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на информацию о назначении нового командующего группировкой россиян на территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

"Относительно Дворкина. Большой вопрос, назначат ли его еще командующим группировкой. Ощущение, будто его назначили наблюдающим за группировкой, этаким координатором отставки верховного главнокомандования. Почему? Потому что нет у нас проверенных данных, что командование группировки изменилось.

А почему его поставили? Потому что сирийский опыт, это опыт организации взаимодействия и применения очно разнородных сил — от самых маленьких до местного ополчения, до какой-то гвардии Асаны к обычной армии, до российской сборной солянки, какие-то иранцы", — отметил Арестович.

Напомним, Арестович предоставил несколько прогнозов, ожидающих армию РФ до 9 мая. Также он напомнил, как российские военные бежали из Киевской области.

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