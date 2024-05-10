Имел законное разрешение, но попытался переплыть Тису: странные способы мужчин выехать с Украины

В ГПСУ рассказали о наиболее странных случаях незаконного пересечения границы

Офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев рассказал, что когда военнообязанные мужчины пытаются незаконно пересечь границу Украины, иногда бывают довольно странные случаи. К примеру, один из таких пытался переплыть реку Тиса – при этом у него было разрешение на законное пересечение границы.

Об этом он рассказал изданию УП.

"Со справкой об исключении из учета, с действительными официальными документами переходил реку (Тису — ред.). У него действительно было право пересечения законным путем. Все равно пошел по реке, еще и заплатил 1500 долларов. Документы все действительны, мы проверяли. Мы его оформили по статье 204-1 КУПАП (попытка незаконного пересечения государственной границы, штраф 3400-8500 грн – ред.)", - рассказал пограничник.

Он отметил, что после задержания мужчина наконец-то уехал за границу законным путем.

"Он советовался со "специалистами", которые хотели заработать на нем и сказали – тебя там скрутят, мобилизуют тебя и бумажки твои порвут", - добавил Олег Селезнев.

Напомним, с начала полномашстабной войны в Тисе обнаружили тела почти 30 мужчин, незаконно пытавшихся пересечь границу.

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