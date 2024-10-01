Имели четкую задачу: ВСУ взяли в плен солдат РФ вблизи Часов Яра и рассказали о замысле оккупантов

Россияне были хорошо подготовлены и знали куда идут, ведь изучали местность в течение нескольких недель по картам и облетам.

Украинские операторы дронов захватили в плен солдат ВС РФ, которые были отправлены через линию боестолкновения. При себе российские военные имели тепловизоры и автоматы с множеством патронов.

Об этом в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" написал старший сержант роты, командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав "Осман" Бунятов.

Он рассказал, что операторы БПЛА работали близ Часов Яра, а подобный захват в плен происходит уже не впервые.

"Вблизи Часика, в очередной раз, дронщики взяли в плен 3 орка, у которых была четкая задача: просочиться через линию, найти ближайшие точки пилотов/минометчиков и уничтожить их", — написал Бунятов.

В плен захватили трех российских окупантов, которым поставили задачу — перейти через линию боестолкновения, чтобы найти на стороне ВСУ ближайшие точки пилотов или минометчиков. После обнаружения оккупанты планировали уничтожить их.

"Осман" подчеркнул, что захватчики "были хорошо подготовлены и знали, куда уходят". Они несколько недель с помощью карт и облетов изучали местность.

"В рюкзаках у каждого были тепловизоры, минимальное количество пищи и много "маслят" в АК, гранат с собой не брали. Будьте внимательны на позициях", — добавил Бунятов.

Ранее стало известно, что российские солдаты открыли огонь по собственным солдатам, пытавшимся сдаться в плен ВСУ.

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