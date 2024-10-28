Часть военных из Северной Кореи уже была переброшена в Курскую область. Впрочем, Вооруженные силы Украины пока не имели боевого контакта с ними.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

"Данные разведки таковы. Пока в отношении боевого контакта или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных о военнослужащих КНДР", — заявил Мысник, отвечая на вопрос о том, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТУ "Северск" ".

Напомним, что диктатор РФ Владимир Путин впервые прокомментировал вступление КНДР в войну. Кремлевский правитель, комментируя фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, сказал, что снимки – "вещь серьезная".

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