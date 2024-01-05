Плацдарм на левобережье Херсонщины: эксперт назвал первоочередную цель ВСУ

Первоочередная цель ВСУ в Херсонской области – это отрезать и освободить город Олешки. Поскольку именно из Олешек российские оккупанты ведут постоянные артиллерийские обстрелы по Херсону.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в эфире "1+1".

"Первая цель – это Олешки. Все поставки в Олешки идут из населенного пункта Раденск... Все поставки идут по этой дороге. Эта дорога уже, можно сказать, была перерезана. С Олешек ведутся постоянные артиллерийские обстрелы по Херсону, Херсон очень страдает именно ударов артиллерии вражеской. И тактическая цель, как я ее вижу – это отрезать Олешки и освободить Олешки. А стратегическая цель – перешеек (в Крым)", — сказал Нарожный.

Напомним, вечером 26 декабря россияне более двух часов обстреливали Херсон из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. Под обстрел попал эвакуационный поезд, в результате чего есть погибший и раненные.

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