"Именно нам решать, как убить этого врага": Залужный об ударах по территории РФ

Главнокомандующий ВСУ не понимает, почему он должен кого-то спрашивать, как ему следует поступать, чтобы защитить свой народ.

Украина будет использовать оружие собственного производства, чтобы совершать удары по территории России.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Главнокомандующий заявил, что ему не нужно чье-то разрешение, чтобы делать что-то на вражеской территории для того, чтобы спасти свой народ.

"Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне там ничего нельзя делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающие дети не волнуют? Это наша проблема, и именно нам решать, как убить этого врага. Убивать на его территории можно и нужно во время войны. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько нужно", — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые западные союзники согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, должны "эффективнее всего убедить" российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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