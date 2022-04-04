"Именно сейчас решается судьба всей Восточной и Центральной Европы": Зеленский призвал усилить санкции против России

В частности, Зеленский отметил принципиальное решение о закрытии портов Европы для российских судов.
Президент Украины Владимир Зеленский в речи к политикам Румынии в очередной раз подчеркнул усиление санкций против России, поскольку именно сейчас решается дальнейшая безопасность Европы.
Об этом глава государства призвал перед правительством Румынии 4 апреля.
По словам украинского президента, нынешних санкций недостаточно, чтобы лишить страну-агрессора финансовых и экономических ресурсов. Он призвал ЕС принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов.
"Да, это правда, были введены санкции против России за эту войну. Но война за нашу свободу длится уже 40 дней. После 8 лет войны на Донбассе. Следовательно, санкций недостаточно. Россия должна искать мир с Украиной и со всей Европой. Для этого Россию следует лишить всех ресурсов. Прежде всего, финансовых и экономических", — сказал Зеленский.
Украинский президент перечислил конкретные шаги, которые Евросоюз должен предпринять по отношению к России. Это:
- Закрыть порты для российских судов.
- Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией.
- Наложить полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие".
- Поставка Украине необходимого вооружения.
"Каждый политик демократического мира должен защищать необходимость предоставления Украине всего нужного оружия. Ведь именно на поле боя решается, кто же выйдет победителем в этой войне – свобода или тирания. Каждый, от кого это зависит, должен сделать все для быстрого и неизбежного привлечения к ответственности всех российских военных и их руководителей, виновных в совершении преступлений против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины", - сообщил глава государства.
Также Зеленский сообщил, что договорился с Евросоюзом о предоставлении финансовой и технической поддержки следственной группе совместных усилий Евроюст (EUROJUST), государств-членов ЕС и Международного уголовного суда, чтобы привлечь всех причастных к зверствам против мирного насилия.
"Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов для восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и в Европе в целом. Уверен, что Румыния и румынские компании примут участие также и в программе восстановления Украины после войны. Мы предлагаем нашим партнерам в Европе взять шефство над городом, регионом или отраслью, которые пострадали от агрессии России. Ваш потенциал, ваша внутренняя сила могут создать новый образец лидерства в развитии цивилизованной и мирной жизни", — закончил свое выступление Зеленский.
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