"Имею больше информации из закрытых источников": Вениславский о сроках окончания войны и мобилизации

Нардеп подчеркнул, что война не закончится через несколько месяцев, поэтому мобилизация будет продолжаться.

Война с Россией в течение нескольких месяцев не закончится, поэтому никаких послаблений мобилизации не предвидится.

Об этом заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью "УНИАН".

По его словам, по состоянию на сегодняшний день говорить о прекращении боевых действий не приходится.

"Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня как у человека, имеющего немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований", – говорит Вениславский.

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Нардеп подчеркнул, что война точно за несколько месяцев не закончится. Поэтому мобилизация продолжается в плановом порядке и "никаких послаблений в этих вопросах не будет".

"Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины", – говорит депутат.

В то же время Вениславский добавил, что "есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени". Однако не уточнил, о каком именно времени идет речь.

Ранее западные СМИ писали, что Трамп якобы поручил специальному представителю США по вопросам Украины Киту Келлогу завершить войну за 100 дней.

Руководитель ОП Андрей Ермак ответил, что информация о завершении войны "за 100 дней" не соответствует действительности.

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