Имеющееся в Украине количество F-16 может "закрыть" только 50% территории — экс-офицер ВС

Бывший офицер акцентировал, что не следует разглашать точный процент эффективности сбивания российских целей с помощью F-16.

Если у Украины есть эскадрилья истребителей F-16, то государство может защитить 50% своей территории за счет этих самолетов.

Об этом в экс-офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире "Киев24".

Бывший офицер Воздушных сил акцентировал, что не стоит разглашать точный процент эффективности уничтожения российских целей с помощью истребителей F-16, чтобы не помогать врагу.

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"Нужно понять, что процент каких ракет и чем сбивается — это в принципе тайна, потому что это расчет: сразу можно догадаться, где, что используется для защиты воздушного пространства. Давайте вернемся к тому, что враг использует тепловые ловушки на ракетах в определенных местах, потому что понимает, что там стоит отдельная система противовоздушной обороны", – рассказал Храпчинский.

По его оценкам, имеющееся у Украины количество F-16 может защитить только половину территории страны.

"Я бы отметил, что если мы говорим о такой составляющей как одна эскадрилья, то практически 50% Украина может закрыть за счет такого количества самолетов", — сказал экс-офицер ВС.

К слову, авиаэксперт Константин Криволап заявил, что на сегодняшний день F-16 в Украине используются лишь на 10-15% от их потенциала.

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