Имеют абсолютное право обороняться: США не против того, чтобы Украина возвращала свои территории с помощью западного оружия

США не против того, чтобы Украина применяла партнерское оружие для освобождения территорий, где оккупанты пытаются провести псевдореферендум.

Украина может использовать оружие, предоставленное международными партнерами для освобождения территорий, на которых оккупанты пытаются провести псевдо-референдумы.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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"Мы и многие другие страны уже были очень четкими: мы не признаем и, на самом деле, мы никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в частности, возвращать себе территории, незаконно захваченные Россией в той или другой способ", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Он добавил, что украинские военные эффективно используют оружие от партнеров для возвращения территорий. По его словам, псевдо-референдумы, которые оккупанты пытаются провести, ничего не изменят.

"Украинцы продолжат делать то, что им необходимо делать, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – отметил госсекретарь США.

Напомним, что украинские военные за сутки отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

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