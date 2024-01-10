Есть ли оккупанты ресурсов на создание "буферной зоны" на Харьковщине - мнение военного эксперта

По его словам, на Харьковском направлении нет информации о накоплении сил противником.
Российским оккупантам не хватает сил и средств, чтобы изменить линию фронта и создать так называемую "буферную зону" в Харьковской области.
Такое мнение высказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
"На всех участках фронта ситуация остается сложной, но у противника не хватает сил и средств для изменений на линии фронта. И то, что враг попытается создать линию безопасности в глубине украинской территории, в частности в зоне Харькова или других участков на севере, это не выглядит реальным и рациональным", – рассказал он.
По его словам, на этих участках у врага есть где-то до 20 тыс. личного состава. Информации о накоплении сил нет.
"Фактически все свои резервы россияне сейчас выжигают на линии столкновения в 850 км", — подчеркнул Згурец.
Напомним, военный российской армии показал, как по оккупантам отработали ВСУ.
Читайте ведущие новости дня:
- Законопроект о мобилизации: какие нормы обсуждают и почему рассмотрение перенесли на сегодня
- Блокпосты в Киевской области не исчезли: чем занимаются почти 900 человек и ловят ли ухилянцев
- Россияне хотят создать "буферную зону" рядом с Белгородщиной — ISW