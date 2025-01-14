Имеют ли право сотрудники ТЦК забирать мобильные телефоны: майор ответила

В ТЦК запрещено пользоваться мобильными телефонами в некоторых кабинетах даже для сотрудников.

Сотрудники территориальных центров комплектования не вправе конфисковывать мобильные телефоны. Однако сами помещения ТЦК являются объектами с ограниченным доступом и в некоторых кабинетах использование телефонов запрещено.

Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции.

Законным требованием сотрудника ТЦК является определение места общения военнообязанного, и такое помещение должно быть в каждом ТЦК.

"Забирать средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся", – рассказала она.

Казак объяснила, что военнообязанного могут принудительно доставить в ТЦК, если он отказывается добровольно приехать для обновления данных. По ее словам, если гражданин сопротивляется, его могут задержать до трех часов, а при злостном неповиновении – до трех суток.

Напомним, украинцы могут жаловаться на противоправные действия представителей ТЦК и СП, позвонив по контактным номерам в каждом регионе.

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