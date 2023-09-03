Имеют ли право в Украине останавливать авто для вручения повестки: ответ адвокатки

В Украине имеют право останавливать машины для вручения повестки. Если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям.

Об этом рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

Адвокат объясняет, что по закону повестка должна быть вручена лично адресату.

"Существенные изменения с начала войны законодательство не претерпело. Место вручения повесток ни одним нормативным актом не установлено", — сказала она.

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По ее словам, вручение должно происходить непосредственно в руки военнообязанному.

"Повестку следует вручить непосредственно в руки мужчины, которому она адресована. Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", — отметила Анищенко.

Также она отмечает, что военные имеют право вручать повестки украинцам в том числе и через полицию.

"Если работники военного комиссариата вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения. Согласно закону повестка должна быть вручена лично адресату", — пояснила Анищенко.

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации – до 15 ноября 2023 года. Под общую мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет.

В Украине продолжаются основательные проверки деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК). По их результатам будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основании сфальсифицированных справок ВЛК выехали за границу с начала войны.

При вручении повесток работники ТЦК и СП (новое название военкоматов) очень часто запрещают гражданам фиксировать их на видео, ссылаясь на военное положение и запрещение съема военнослужащих.

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