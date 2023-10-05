Имеют ли родственники погибших гражданских право на отсрочку от мобилизации: что говорят в Минобороны и Раде

Право на отсрочку от призыва разных категорий лиц определено в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Родственники погибших или пропавших без вести военных, в том числе военнообязанные мужчины, имеют право на отсрочку от мобилизации, а также на выезд за границу. Однако есть ли такое право у людей, чьи близкие родственники были гражданскими и погибли/пропали без вести во время войны?

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Министерство обороны Украины и Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады.

Право на отсрочку от призыва разных категорий лиц определено в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В частности, в девятом абзаце части третьей статьи 23 Закона говорится:

Призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения”.

Минобороны и Комитет нацбезопасности подтвердили, что закон не уточняет, кем должны быть погибшие или исчезнувшие люди (военными или гражданскими), чтобы их родные имели право на отсрочку.

“Указанное положение не содержит указания или ограничения относительно того, к какой категории гражданских или военных должны принадлежать близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра). женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей указанной статьи», — сообщили в Комитете нацбезопасности.

При этом ведомство подчеркнуло, что разъяснения комитета не имеют статуса официального толкования.

Схожий ответ дали и в Минобороны.

Департаментом поддерживается позиция Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по поднятому вопросу. В частности, указанная норма Закона не содержит ограничений относительно того, к какой категории (военных или гражданских) должны принадлежать погибшие и пропавшие без вести близкие родственники женщин и мужчин, чтобы на них распространялось действие абзаца девятого части третьей статьи 23 Закона”, — говорят в МОУ.

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