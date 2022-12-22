Имеют ли ВСУ достаточно ресурса для освобождения Крыма: Свитан рассказал о сроках продвижения

В настоящее время военную операцию ВСУ по освобождению Крыма можно считать начатой.

Об этом сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Завтрака с 1+1" и ТСН.ua.

"То, что мы сейчас видим – это уже начало освобождения Крыма", – отметил он.

Относительно оружия, которое нужно для ведения боев, Свитан назвал минимальное количество боеприпасов и оружия со ссылкой на информацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Количество озвучил наш главком – до 1000 бронемашин, танков и БМП, до 500 стволов – то вооружение, которое нам нужно для выхода на Азовское море и начала запада в Крым. А дальше – в зависимости от действий противника. Чтобы выходить на грани 1991 года, нужно все умножить на два", – сказал Свитан.

По его словам, сроки зависят от поставок вооружения и погоды.

"Нужно хотя бы несколько недель морозных антициклонов, чтобы выполнять масштабные действия. И, конечно, определенное количество вооружения, которое уже заявлено", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия концентрирует силы, чтобы пойти в новое полномасштабное наступление в Украине. Командование считает, что атаки врага ожидают к концу зимы 2023 года.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что осознает вероятность наступления войск России в 2023 году, поскольку оккупанты одержимы местью.

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