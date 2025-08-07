Имеют ли ВСУ успех на Сумском направлении: что говорит Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

На Сумском направлении Силы обороны, хоть и постепенно, но освобождают захваченную врагом территорию.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Он признал, что Юнаковка действительно была на две трети нами потеряна, но благодаря успешным действиям украинских войск более половины населенного пункта теперь под контролем Сил обороны. Кроме того, ВСУ взяли под контроль Кондратовку, Андреевку.

«Сейчас на очереди еще один населенный пункт. Мы таким образом фактически освобождаем постепенно, шаг за шагом, но освобождаем территорию Сумской области», — отметил Сырский.

По его словам, россияне, во-первых, не могут снять с этого направления ни одной части. Более того, некоторые части уже начали движение на другие направления. Например, 40-я бригада морской пехоты РФ была возвращена.

«И сейчас противник опрокидывает на это направление для того, чтобы удержать, скажем, те рубежи, на которых он остановился», — подытожил главком ВСУ.

Ранее Александр Сырский рассказал, что ВСУ сорвали наступление РФ на Харьков и Сумы.