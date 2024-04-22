Имеют серьезный тактический успех: оккупанты продвигаются на Авдеевском направлении — DeepState

Аналитики DeepState утверждают, что россияне захватили южную часть Очеретиного на Авдеевском направлении.

Об этом аналитики сообщают на странице в телеграмм-канале.

"Кацапы подловили Силы Обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те уроды, которые концентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке", — отметили они.

Аналитики заявляют, что враг имеет "серьезный тактический успех".

"Вчера (21 апреля – ред.) происходили довольно странные события в самом поселке – и как результат сегодня враг начал иметь уже серьезный тактический успех. Следим за событиями", - написали они.

Каменец-Подольский на карте. ФОТО: Deepstate

Пока официального комментария от Генерального штаба ВСУ нет.

Напомним, по словам украинских военных, кафиры наступают на Часов Яр с трех сторон.

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