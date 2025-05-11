«Империалистическая по своей природе»: Папа Римский осудил российскую агрессию против Украины

Папа Римский Лев XIV / © скриншот с видео

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Новый Папа Римский Лев XIV осудил российскую агрессию против Украины, которая является «империалистической по своей природе».

Об этом он заявил в интервью перуанскому изданию Semanario Expresión.

Он заявил, что целью российского вторжения в Украину является захват территории соседней страны силой.

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«С моей точки зрения, это (война, — ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине совершаются преступления против человечности. Мы должны молиться Богу о мире, но я думаю, что мы должны быть яснее», — сказал понтифик.

Кроме того, понтифик заявил, что «даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое делает Россия всеми своими действиями там, в Украине».

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV будет официально интронизирован во время мессы 18 мая, а свою первую всеобщую аудиенцию осуществит 21 мая.

Мы ранее информировали, что политический аналитик Виталий Портников оценил избрание нового Папы Римского Льва XIV, обращая внимание на его происхождение из США и возможное влияние на Украину, вспоминая историческое расположение предыдущего Льва к Украинской греко-католической церкви.

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