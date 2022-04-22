"Империализм как он есть": в Минобороны отреагировали на захватнические заявления России о "второй фазе" войны

"Империализм как он есть": в Минобороны отреагировали на захватнические заявления России о "второй фазе" войны

Российская армия уже не скрывает, что хочет захватить украинские территории.

Заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что "вторая фаза" войны началась, а ее цель — это захват Донбасса, юга Украины, а также обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым.

Украинское Министерство обороны в своем Twitter отреагировало на такие захватнические планы Кремля.

"Сегодня командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второго этапа" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация Востока и Юга Украины. Империализм как он есть", — отметили в Минобороны.

Напомним, что Миннекаев заявил, что "вторая фаза" войны началась "буквально два дня назад". Он также заявил, что российская армия якобы "никаких потерь не понесет".

Как сообщалось, западная разведка убеждена, что Россия начала извлекать уроки из-за поражения под Киевом . Западные спецслужбы также считают, что война в Украине будет продолжаться до конца года, ведь Путин может вернуться к отложенной цели захватить Киев.

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