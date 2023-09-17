"Империя" на костях": в разбомбленном Мариуполе появился ресторан с циничным названием (фото)

Несмотря на новое заведение, в городе почти невозможно найти уцелевшее здание.

В оккупированном Мариуполе, почти уничтоженном российскими войсками, появился новый ресторан.

Об этом сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что россияне открыли заведение с циничным названием "Империя" прямо рядом с разрушенными многоэтажками.

"Новый ресторан от русских для русных в Мариуполе. Бл*дский символизм во всем. И они даже делают это не намеренно", — написал Андрющенко.

Также он поделился свежими фотографиями мариупольских улиц. В городе почти невозможно найти уцелевшее здание.

В разбомбленном Мариуполе появился ресторан с циничным названием

Какая ситуация в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области при странных обстоятельствах умерло 11 российских военных, в том числе двое офицеров.

В то время, когда российские кафиры цинично поздравляют Мариуполь с Днем города, в городском совете, который не может осуществлять свои полномочия из-за войны, напомнили, что россияне принесли мариупольцам.

Накануне во временно захваченном Мариуполе наблюдалось "необычное движение" российских кафиров. В направлении Новоазовска двигались 20 грузовиков с живой силой армии РФ.

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