Инцидент в подразделении "Асгард": генерал-лейтенант Павлюк сделал заявление

После обращения военнослужащих одной из частей Сухопутных войск группы "Асгард" (Asgard) состоится служебное расследование Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ 15 октября.

По его словам, проверка состоится с целью установления реальных фактов и обстоятельств, а также предоставления надлежащей правовой оценки событиям, о которых сообщила группа Asgard на собственных ресурсах в социальных сетях.

Мною инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины. Выводы и решения будут публичными. Довожу всем сторонам, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", — сообщил Александр Павлюк.

Напомним, на днях было обнародовано заявление бойцов подразделения "Асгард", которые рассказали о действиях координатора проекта "Глаз" Александра Дмитриева "Тихохода", который представлялся советником командующего Александра Павлюка. Он без полномочий отдавал приказы, унижал и угрожал военным.

В свою очередь Дмитриев назвал обвинение "провокацией, которая давно спрогнозирована". Он заявил, что приказов не было и не могло быть.

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