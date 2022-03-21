Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары

Компании скупают нефть, несмотря на критику.
Индийская нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 млн баррелей российской нефти Urals после резкого удешевления. Другие индийские компании ищут поставки, несмотря на возможную критику.
Об этом пишет издание Bloomberg.
В частности, компании Mangalore Refinery and Petrochemicals и Bharat Petroleum хотят купить нефть Urals с доставкой в мае и июне.
Компания Indian Oil подписала соглашение с "Роснефтью" о поставках 14,7 млн баррелей нефти в 2022 году. Компания подписала контракт до начала войны с Украиной. Чтобы обойти санкции, Индия хочет платить за ресурсы в рупиях вместо долларов США.
Ранее самая большая нефтяная компания Европы Royal Dutch Shell приобрела партию российской нефти сорта Urals с рекордной скидкой. Компания продемонстрировала готовность покупать энергоресурсы у России, несмотря на ее агрессию против Украины. После критики компания заявила, что передаст доходы от покупки любой российской нефти в фонд гуманитарной помощи для Украины.
Напомним, итальянский производитель электроэнергии и газа Enel готовится уйти из РФ через несколько месяцев. Компания прекратит продажу тепловой генерации.
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