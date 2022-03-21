Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары

Индия скупает дешевую российскую нефть, но не за доллары

Компании скупают нефть, несмотря на критику.

Индийская нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corp приобрела 2 млн баррелей российской нефти Urals после резкого удешевления. Другие индийские компании ищут поставки, несмотря на возможную критику.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В частности, компании Mangalore Refinery and Petrochemicals и Bharat Petroleum хотят купить нефть Urals с доставкой в мае и июне.

Компания Indian Oil подписала соглашение с "Роснефтью" о поставках 14,7 млн баррелей нефти в 2022 году. Компания подписала контракт до начала войны с Украиной. Чтобы обойти санкции, Индия хочет платить за ресурсы в рупиях вместо долларов США.

Ранее самая большая нефтяная компания Европы Royal Dutch Shell приобрела партию российской нефти сорта Urals с рекордной скидкой. Компания продемонстрировала готовность покупать энергоресурсы у России, несмотря на ее агрессию против Украины. После критики компания заявила, что передаст доходы от покупки любой российской нефти в фонд гуманитарной помощи для Украины.

Напомним, итальянский производитель электроэнергии и газа Enel готовится уйти из РФ через несколько месяцев. Компания прекратит продажу тепловой генерации.

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