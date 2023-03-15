Индия в G20 призвала меньше думать о войне в Украине и обратить внимание на другие проблемы

Представитель Индии заявил, что кроме войны в мире есть много проблем, в том числе глобальная бедность

Представитель Индии на саммите G20 Амитабх Кант заявил, что страны Европы слишком много внимания уделяют войне в Украине и должны сосредоточиться на глобальном экономическом росте и проблеме бедности в мире.

В частности, он сравнил "одну войну" с фактом, что 200 миллионов человек находятся на грани бедности, сообщает Sky News.

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"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди отстают в росте и истощаются, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной. Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти решение для своих вызовов", — сказал Кант.

Издание напоминает, что Индия продолжает закупать у России большие объемы нефти и отказалась признавать Кремль в агрессии против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G-20 в Индии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Индии участники конференции "Raisina Dialogue 2023" высмеяли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после его заявления, что это "Украина напала на Россию", а она пытается "остановить войну".

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