Инфаркты и инсульты у молодежи: украинцам объяснили, как война повлияет на здоровье

Украинцы из-за войны, которую начала Россия во главе с диктатором Путиным, состарятся примерно на 10-15 лет.

Война в Украине повлияет на состояние психического здоровья, а также приведет к увеличению обострения болезней у людей, в частности онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, после войны можно ожидать потенциального увеличения роста болезней с запущенными стадиями развития — онкологических третьей и четвертой стадии, что касается и гипертонических болезней — будут расти инфаркты, инсульты в младшем возрасте.

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"Хотелось, чтобы (война – ред.) не повлияла и чтобы победа как можно скорее наступила. Но мы уже сейчас понимаем, что будем иметь негативные последствия, поскольку вопрос скрининга, профилактических осмотров сегодня точно не в приоритете украинцев. А учитывая, что Мы сейчас имеем войну, а к этому два года коронавирусной болезни, которая тоже ограничивала доступ к медицинской помощи, мы готовимся к нескольким проблемным моментам", — пояснил Ляшко.

По предварительным анализам, психологической поддержки будут нуждаться 15 миллионов человек. Из них, если не будет оказана психологическая поддержка, приблизительно 3 миллиона будут нуждаться еще в помощи психиатра или психотерапевта.

"Потом, если снова не будет помощи специалиста, то многие будут нуждаться в медикаментозном лечении", — добавил Ляшко.

В связи с этим Ляшко призвал избавиться от стигмы относительно слова "психолог" или консультаций у психолога через горячую линию.

"Когда мы говорим о психологе, то почему-то у многих идут ассоциации, наверное, еще из советских фильмов о психиатрической больнице с белыми халатами и завязанными руками, колючим дротом. Если обратить внимание на американские фильмы, то там консультации у психолога – это нормально И нам также нужно это сделать, потому что люди, которые переживают стресс и думают, что это их не касается, что они устойчивы, все равно будут нуждаться в консультации психолога", — подчеркнул Ляшко.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что война приводит к тому, что украинцы постареют на 10-15 лет. Но речь идет не о внешнем виде, а о болезнях, которые имели какую-то возрастную структуру.

Раньше мы рассказывали, как преодолеть эмоциональное онемение во время войны .

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