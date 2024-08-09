"Информационная безопасность Украины невероятна": прорыв ВСУ в Курской области шокировал всех

Все признаки указывают на успешность операции ВСУ, ведь украинские войска все еще находятся на территории РФ. Однако Украина надежно защищает информацию от утечек.
Украина безупречно защищает информацию о проведении операции ВСУ в Курской области РФ.
Об этом пишет Дебора Хейнс, редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны.
"Неожиданное вторжение на этой неделе в приграничный регион России шокировало как союзников, так и противников. Информационная безопасность Украины невероятно сильна", — отметила Хейнс.
После прорыва российской границы в начале этой недели в США заявили, что не знали о подготовке курской операции ВСУ. В то же время российские провоенные блоггеры сетуют на беззащитность границ России.
Редактор издания отметила, что все признаки указывают на успешность операции ВСУ, ведь украинские войска до сих пор находятся на территории РФ.
"По имеющимся данным, бои продолжаются и сегодня, спустя четыре дня после начала этой интервенции. Это, безусловно, вызывает огромную тревогу у России, и теперь главный вопрос – как она отреагирует?", – отметила Дебора Хейнс.
Напомним, в ISW назвали 4 сценария, как может отреагировать Путин на события в Курской области. Но аналитики пока не готовы оценить, какой из них наиболее вероятен.
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