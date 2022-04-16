Информационная война: украинцев предупреждают о фальшивом видео с Зеленским

На фейковом видео будет звучать заявление Зеленского, который "скажет свое негативное отношение к украинским городам", чего не может быть.
Россия второй раз хочет запустить дипфейк с президентом Владимиром Зеленским. По имеющейся у Центра стратегических коммуникаций информации это может произойти в ближайшее время, поэтому украинцев призывают не верить фальшивым заявлениям президента и быть внимательными.
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграмме.
Как отмечается, в рамках этой российской спецоперации противник планирует создать впечатление, что Зеленский скажет свое негативное отношение к украинским городам, в частности, Мариуполю.
Заметим, что одним из любимых технологических приёмов пропагандистов в информационной войне стал дипфейк. Дипфейк – это технология искусственно созданных видео, которые сгенерированы с помощью алгоритмов машинного обучения.
Впервые россияне применили дипфейк с президентом Украины 16 марта. Тогда враг разместил фиктивное "заявление президента Владимира Зеленского", в котором он якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Его активно разгоняли пророссийские телеграммы-каналы и отдельные ресурсы, которые тоже были сломаны хакерами. Благодаря бдительности украинцев, тогда такой вброс россиянам не удался.
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