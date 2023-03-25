"Информация – это тоже оружие": Маляр объяснила, почему не стоит обсуждать контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Ганна Маляр призвала граждан Украины и экспертов не обсуждать подробности предстоящего контрнаступления украинских военных, чтобы не мешать ВСУ.

Об этом она написала в Telegram.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа кого-либо, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", — напомнила Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека – Верховный Главнокомандующий (президент), министр обороны, главнокомандующий.

"Все остальные – только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам – а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие и мы им тоже воюем", — резюмировала Ганна Маляр.

Контрнаступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну 2023 года. Для этого Украине необходимо дополнительное оружие, в частности, боеприпасы и истребители.

Аналитики Института изучения войны отметили, что широкомасштабное весеннее "наступление" российских сил достигает кульминации, а потому пропаганда начинает готовить россиян к контрнаступлению ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что Россия опоздала с мобилизацией, контрнаступление Украины будет гораздо быстрее.

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