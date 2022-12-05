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Информация о взрывах во Львовской области: глава ОВА отреагировал

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
9865
Время на прочтение
1 мин
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Информация о взрывах во Львовской области: глава ОВА отреагировал

Фото: Getty Images

В Сети сообщали о взрывах в Бориславе.

Во Львовской области 5 декабря во время масштабной воздушной тревоги не было взрывов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Некоторые телеграмм-каналы распространили ложную информацию, будто бы в Бориславе слышали взрыв. Официально заявляю: по состоянию на 15:00 это не подтвердилось", — сообщил Козицкий.

Глава Львовской ОВА подчеркнул, что в регионе ракетные удары не зафиксированы.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы в понедельник, 5 декабря, решили повторить ракетный террор. В обед по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Во многих областях раздались взрывы. Известно о ракетном ударе по Одесщине. Поэтому Одесса осталась без тепла и воды. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, что в результате атаки попадание в объекты энергосистемы.

Также на территории Молдовы в понедельник, 5 декабря, снова упала ракета. Ее остатки обнаружили во время масштабных ракетных обстрелов Украины.

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Дата публикации
Просмотры
9865
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