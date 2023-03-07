Информация обо всем личном составе "Гвардии наступления" будет секретной — МВД

В МВД рассказали детали подготовки добровольцев из "Гвардии наступления" и отметили, что в дальнейшем вся информация о работе бойцов будет очень ограничена.

Министерство внутренних дел не будет обнародовать списки рядовых бойцов "Гвардии наступления".

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформу".

"Весь личный состав, прежде всего – разведка, штурмовые подразделения – это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широким массам", — сказал он.

По словам Клименко, в разных подразделениях соотношение (людей из системы МВД и добровольцев) разное – и 40 процентов людей из системы, и 35, и 45. Это становится понятным при формировании этих подразделений.

"Конечно, что уже есть те новобранцы, которые были приняты и проходят службу, проходят соответствующее обучение. Это тысячи людей, но более точные цифры не могу называть. Но они уже сейчас получают форму, экипировку и выезжают на полигон для проведения обучения", — рассказал глава МВД.

Он добавил, что уже есть очень много людей - и мужчин и женщин, которые захотели присоединиться к "Гвардии наступления на разных позициях - пришли медики, водители, ремонтники, техники и другие желающие.

"У нас уже зарегистрировано более 23 тысяч заявок. Информация о более 35 тысячах заявок, которая была распространена, недостаточно точной, потому что в количество 35 тысяч входит и количество предоставленных консультаций. Чистых заявок у нас – более 23 тысяч", — отметил Клименко.

Он также добавил, что около 5% всех заявок поступило от женщин. Иностранцев сейчас в добровольческие штурмовые бригады не берут. На данный момент МВД имеет дело исключительно с гражданами Украины.

Клименко заверил, что каждую такую бригаду будут стремиться вооружить должным образом, прежде всего западной техникой и оружием.

Глава министерства также назвал приблизительную зарплату добровольцев.

"Минимальная зарплата сейчас в месте постоянной дислокации находится на уровне от 25 тысяч гривен. Дальше это будет определяться районом пребывания личности и ведением боевых действий. То есть, эта сумма – это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека также будет зависеть, каким будет его денежное довольствие", — объяснил глава МВД.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко также рассказал, что подготовка бойцов восьми новых бригад "Гвардии наступления", которая формируется, будет продолжаться от 2-х до 4-х месяцев. Сначала на обучение и тренировку отбудет "скелет" бригад, а затем к ним присоединятся новобранцы.

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