Информация WР о переброске войск России к границе: что говорит украинская разведка

Украинская разведка не подтверждает данные о дополнительном переброске войск России.
По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в государственную границу с Украиной не зафиксирована.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Вероятно, что обнародованные в СМИ и Интернете факты наращивания группировок вооруженных сил России на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий", — говорится в сообщении.
В разведке предполагается, что маневры российских войск могут быть "плановыми мерами в рамках перемещения после завершения учений".
Военная разведка Украины уверяет, что осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменение их численности вблизи государственной границы.
Ранее Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, сообщила, что Россия массированно перебрасывает войска к границе с Украиной.