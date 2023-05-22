Информаторша РФ сливала врагу позиции ПВО возле Бахмута: фото

Служба безопасности разоблачила вражескую информаторшу во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донетчины.

Злоумышленница собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на Бахмутском направлении. Прежде всего, она пыталась установить координаты огневых позиций, фортификационных сооружений и системы противовоздушной обороны украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали фигурантку во время выполнения ею вражеской задачи. У нее обнаружен мобильный телефон, который женщина использовала для передачи агрессору закрытых сведений", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеской информаторшей является жительница Алексеева-Дружковки. Она была активной пользовательницей запретной соцсети "Одноклассники", в которой распространяла антиукраинские сообщения. Там на нее вышел "связной" российской спецслужбы, который в январе этого года предложил присоединиться к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

К каким уловкам прибегала

Для сбора разведданных злоумышленница выходила на местность и скрыто наблюдала за подразделениями украинских войск.

Также она "в темную" использовала своих соседей и знакомых, у которых расспрашивала информацию о передвижении колонн военной техники сил обороны.

Полученные сведения посылала оккупантам через мессенджер в виде текстовых сообщений с указанием геолокаций украинских объектов.

Может сесть на 15 лет

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Злоумышленница находится под стражей.

Вражеской информаторше грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, аналитики говорят, что в Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" отойти без потерь не смогут из-за успешных контратак ВСУ.