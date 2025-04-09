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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Информация о наступлении на Сумщину и Харьковщину: в СНБО указали на важный нюанс

Впрочем, следует разграничивать понятия “область” и “областной центр”.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, и уже довольно давно.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Но о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи", — подчеркнул Коваленко.

Не стоит коверкать слова военных, призвал он, нужно верно их толковать.

Напомним, как подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, стремясь захватить новые территории.

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