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Информация о наступлении на Сумщину и Харьковщину: в СНБО указали на важный нюанс
Впрочем, следует разграничивать понятия “область” и “областной центр”.
Не стоит путать слова о Сумщине и Харьковщине с Сумами и Харьковом. Россияне действительно активизировались в направлении Сумщины и Харьковщины, и уже довольно давно.
Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
"Но о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Совершенно разные вещи", — подчеркнул Коваленко.
Не стоит коверкать слова военных, призвал он, нужно верно их толковать.
Напомним, как подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, стремясь захватить новые территории.