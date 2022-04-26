Информировал оккупантов о позициях ВСУ: в Николаевской области главе ОТГ сообщено о подозрении в госизмене

СБУ задержала главу ОТГ Вознесенского района.
В Николаевской области главе Вознесенского района сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Николаевской области.
Спецслужба задержала главу ОТГ Вознесенского района при передаче неправомерной выгоды начальнику отдела призыва Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за принятие решения о мобилизации ранее поврежденного транспортного средства, которое находится на балансе в ОТГ и его последующее списание якобы за участие в боевых действиях.
"В ходе расследования установлено, что глава ОТГ во время оккупации части Вознесенского района предоставлял оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района Николаевской области, а также дал согласие на сотрудничество с представителем РФ в проведении подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Николаевской области прокурор "сливал" оккупантам информацию об ВСУ, паролях на блокпостах и обстрелах.
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