Информировала оккупантов о расположении ВСУ: жительнице Харьковского района сообщено о подозрении

Информировала оккупантов о расположении ВСУ: жительнице Харьковского района сообщено о подозрении

Женщина распространяла данные о позициях украинской армии.

Жительнице Харьковского района сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст.114-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, жительница Харьковского района несанкционированно распространяла информацию о движении, перемещении и размещении военной техники и блокпостов Вооруженных Сил Украины.

Она передавала данные мужчине, находящемуся на временно оккупированной войсками страны-агрессора РФ территории и сотрудничающему с оккупационным режимом.

Напомним, в Сумской области задержали мэра Бурини, его заместителя и депутата горсовета, их подозревают в сотрудничестве с оккупантами.

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