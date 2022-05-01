Информировала оккупантов о расположении ВСУ: жительнице Харьковского района сообщено о подозрении

Женщина распространяла данные о позициях украинской армии.
Жительнице Харьковского района сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст.114-2 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, жительница Харьковского района несанкционированно распространяла информацию о движении, перемещении и размещении военной техники и блокпостов Вооруженных Сил Украины.
Она передавала данные мужчине, находящемуся на временно оккупированной войсками страны-агрессора РФ территории и сотрудничающему с оккупационным режимом.
Напомним, в Сумской области задержали мэра Бурини, его заместителя и депутата горсовета, их подозревают в сотрудничестве с оккупантами.
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