Информировали Россию о перемещении ВСУ: в Запорожской области разоблачили предателей (видео)

В Запорожской области на блокпосту разоблачили двух мужчин, которые передавали России информацию о движении сил и средств Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Известно, что полицейские остановили для проверки их транспортное средство. В ходе беседы они объяснили, что только перевозят разные товары. Полицейские провели тщательную проверку автомобиля, груза и средств связи.

В ходе осмотра мобильных телефонов выяснилось, что мужчины – информаторы РФ.

Напомним, на Днепропетровщине задержали двух российских агентов, работавших на спецслужбы оккупантов. Первый должен был "влиться" в территориальную оборону, чтобы собирать и сливать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ.

Министр внутренних дел описал текущую ситуацию на северо-восточном фронте

Читайте также: