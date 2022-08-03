Информировали врага о военных и стратегических объектах: СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ее руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним "Профессор". Злоумышленник был задержан на "горячем" — при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

"Во выполнение задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов. Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины", — говорится в сообщении.

Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области тоже уже задержан.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Напомним, в оккупационной армии участились этнические конфликты.

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