Информировали врага о военных и стратегических объектах: СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ

СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ее руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним "Профессор". Злоумышленник был задержан на "горячем" — при доразведке вокруг Одесской военной администрации.
"Во выполнение задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов. Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины", — говорится в сообщении.
Еще один из агентов этой сети в Ивано-Франковской области тоже уже задержан.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).
Напомним, в оккупационной армии участились этнические конфликты.
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